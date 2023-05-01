Важное 01 мая 2023, 00:02 Создатель советской от-кутюр. Как Слава Зайцев покорил мир и оставил память в своих работах Творческий путь «Красного Диора»: каким мир запомнил модельера Вячеслава Зайцева

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Легендарный модельер Вячеслав Зайцев вошел в историю моды своими смелыми и яркими работами. Он первым познакомил мировую общественность с русской модой. В воскресенье, 30 апреля, кутюрье ушел из жизни. За свою карьеру он одевал звезд кино и эстрады и создавал костюмы для сборной СССР на Олимпиаде в 1980 году. Талант российского модельера ценил Пьер Карден, а западные журналисты прозвали Зайцева «Красным Диором».

Провал дома и мировая известность

Будущий модельер Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново в семье рабочих. Отец будущего модельера ушел на фронт, когда мальчику было три года. Позже мужчина попал в плен, но сумел сбежать, дошел до Берлина. Однако вернувшись на родину, попал в лагерь. Тогда военнопленных называли изменниками Родине. Поэтому Вячеслав до 20 лет носили фамилию матери Кокурин и только потом вернул себе отцовскую.

После окончания Ивановского химико-технологического техникума по специальности художника текстильного рисунка он получил высшее образование в Московском текстильном институте по специальности «художник-модельер».

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Следующие три года Зайцев проработал художественным руководителем Экспериментальной швейной фабрики по производству спецодежды. Тогда о модельере широко заговорили.

Свою первую коллекцию Зайцев представил в 1963 году — это была спецодежда для работниц села. Телогрейки и юбки модельер создал из ярких ситцев и павловопосадских платков, а валенки расписал гуашью. Советским экспертам коллекция пришлась не по нраву, поэтому проект так и не воплотился в жизнь. Однако дерзким модельером заинтересовались на Западе.

РИА «Новости»

Статья о нем появилась на страницах французского Paris Match. Материал вышел под заголовком «Он диктует моду Москве». Журналисты называли Зайцева «Красным Диором». Его работа привлекла внимание самого Пьера Кардена и представителей модного дома Dior. В последствии Карден назвал Зайцева «равным среди равных».

Мода в искусстве

В 1965 году Зайцев стал художественным руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве. Он начал создавать костюмы для театра, кино, телевидения, эстрады.

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» в Театре Сатиры — первый спектакль, над которым Зайцев работал в качестве художника по костюмам.

В 1973 году на советские экраны выходит фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Картина быстро завоевывает любовь публики, а наряды одной из главных героинь истории Зины, в исполнении Натальи Селезневой, восхищают всех модниц того времени. За создание образов отвечал Вячеслав Зайцев.

Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» / YouTube

Наряды жены главного героя сочетают в себе главные тренды последнего десятилетия. Для платья героини Селезневой Зайцев одновременно использует сразу две длины: мини конца 60-х и миди начала 70-х годов.

Позже модельер становится создателем костюмов для членов олимпийской сборной СССР в 1980 году.

Зайцев покинул Всесоюзного дома моделей в 1979 году. Он перешел в небольшое ателье, которое в последствии превратил в Московский дом моды. В 1997 году Зайцев открыл и собственную «Лабораторию моды». На обучение туда приходят молодые дизайнеры с высшим профессиональным образованием.

Кутюрье не забывал и о живописи и графике. Станковые произведения Зайцева есть в Третьяковской галерее в Москве, в музее Прадо в Мадриде и в Галерее современного искусства в Варшаве.

Прощальный поклон Славы Зайцева

В 2016 году врачи диагностировали у Зайцева болезнь Паркинсона. У модельера появились проблемы с суставами, ему было нелегко передвигаться. Последние несколько лет модельер передвигался только на инвалидной коляске. Но это не останавливало его от посещения светских мероприятий.

В конце показа каждой коллекции модельер выходит на поклон. Так и российский мэтр бывал на публике, словно понимая, что скоро он уйдет.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля. Ему было 85 лет. Известного модельера доставили в больницу Щелкова с кровотечением в желудке.

Смерть модельера шокировал его коллег и звезд российской эстрады. В разговоре с «360» певец и композитор Юлиан Васин (Юлиан) вспомнил свое знакомство с Зайцевым и отметил, что именно кутюрье ввел понятие моды в Советском Союзе, тенденции которой сохранились до сих пор.

Певица Роксана Бабаян также отметила, что именно Вячеслав Зайцев был одним из первых, кто начал говорить «неожиданные вещи» о моде.

Стилист и эксперт моды Влад Лисовец рассказал, что Зайцев был самым светлым человеком. Своим добрым и искренним отношением он мог расположить к себе любого.

Певица Лада Дэнс назвала российского кутюрье легендой, чей труд является целой эпохой.