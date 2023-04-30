Эксклюзив 30 апреля 2023, 21:22 «Чистота и детскость». Лисовец назвал главные качества Славы Зайцева Знаток моды Влад Лисовец назвал самым светлым человеком ушедшего из жизни Славу Зайцева Википедия

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Российский и совеский модельер Вячеслав Зайцев был самым светлым человеком. Об этом «360» заявил стилист и эксперт моды Влад Лисовец.

Он подчеркнул, что своим добрым и искренним отношением Вячеслав Зайцев мог расположить к себе любого.

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«Если вспомнить, что этот человек был очень известным и при всей своей известности, популярности, он был таким трогательным, общительным, доброжелательным и искренним», — прокомментировал Лисовец.

Знаток моды в числе особых качеств Зайцева отметил его чистоту и детскость.

«Я не знаю ни одного человека в стране, который бы с ним общался и не восхищался его чистотой и какой-то детскостью в хорошем смысле этого слова», — подытожил стилист.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в больнице в подмосковном Щелково. Его госпитализировали с кровотечением в желудке. В последнее время знаменитый кутюрье, имя которого западные журналы ставили наравне с Коко Шанель и Кристианом Диором, тяжело болел.