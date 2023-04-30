Эксклюзив 30 апреля 2023, 21:23 «Это легенда». Лада Дэнс назвала смерть модельера Зайцева большой утратой Певица Лада Дэнс назвала смерть Вячеслава Зайцева большой утратой для России РИА «Новости»

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Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Певица Лада Дэнс в беседе с «360» назвала его легендой, отметив, что его труд является целой эпохой.

«Это легенда. Не просто талантливый, но еще и прекрасный человек. Он был очень отзывчивым, добрым и мягким. Целая эпоха», — сказала она.

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По словам певицы, смерть Зайцева стала большой утратой для России.

Модельер Вячеслав Зайцев ушел из жизни в больнице в подмосковном Щелково. Кутюрье доставили в клинику с дачи. Врачи диагностировали него кровотечение в желудке.

Последние несколько лет Зайцев сильно болел и вынужден был передвигался только на инвалидной коляске. У него обнаружили болезнь Паркинсона. После этого модельер передал все дела своему сыну Ивану.

Внезапный уход модельера Вячеслава Зайцева из жизни стал для его коллег и звезд российской эстрады шокирующей новостью. Певица Роксана Бабаян в беседе с «360» назвала его талантливым и неординарным человеком.