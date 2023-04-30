Эксклюзив 30 апреля 2023, 20:53 «Ввел понятие моды в СССР». Певец Юлиан заявил об уникальном таланте Вячеслава Зайцева Певец Юлиан восхитился гениальностью умершего в 85 лет модельера Зайцева РИА «Новости»

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Внезапный уход модельера Вячеслава Зайцева из жизни очень шокировал его коллег и звезд российской эстрады. В разговоре с «360» певец и композитор Юлиан Васин (Юлиан) заявил, что именно Зайцев ввел понятие моды в Советском Союзе, тенденции которой сохранились до сих пор.

«Наше знакомство с Вячеславом Зайцевым произошло в самом начале 90-х годов. Было тяжелое время, но мы делали невероятную красоту. Все мои концертные костюмы были как из сказки. Я уже тогда понял, что это великий человек, великий модельер. Равных ему в принципе нет», — сказал он.

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По словам Юлиана, он сотрудничал с модельером до 2000-х годов. Все костюмы, начиная от обычных пиджаков и заканчивая всеми концертными нарядами, певцу создавал только Зайцев.

«Это был невероятный творческий процесс, он сам все рисовал. В последние годы у него уже не было того здоровья, той энергии. Но, конечно, это такая эпоха, которая останется навсегда. Я думаю, что он один из лучших в мире, на самом деле. Он внес понятие моды в нашу жизнь еще в Советском Союзе. Он пытался сделать всех лучше, когда ведь кругом одевались одинаково», — отметил собеседник «360».

Именно благодаря Зайцеву Юлиан первым в СССР вышел на сцену в удлиненных пиджаках, которые тогда еще никто не носил. Потом с них стали брать пример и другие артисты.

«У меня хранится целый музей его костюмов, и это уже история. У певцов остаются после смерти песни, у модельеров — одежда, которая остается вне моды и всяких тенденций. Все, что делал Зайцев, можно носить в любое время, и все это будет красиво и экстравагантно», — подытожил певец.

О смерти российского модельера Вячеслава Зайцева стало известно в воскресенье, 30 апреля. Он скончался в больнице Щелкова после госпитализации. Медики диагностировали у кутюрье кровотечение в желудке. Ему было 85 лет.