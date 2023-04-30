Важное 30 апреля 2023, 19:57 Умер модельер Слава Зайцев Mash сообщил о смерти модельера Вячеслава Зайцева РИА «Новости»

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Российский модельер Вячеслав Зайцев скончался в больнице Щелкова после госпитализации. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Медики диагностировали у кутюрье кровотечение в желудке. В больницу Зайцева доставили с его дачи, которая находится в этом же районе. Модельеру было 85 лет.

Президент фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова отказалась прокомментировать смерть Вячеслава Зайцева.

«Вы меня убили [этой новостью]», — заявила она «360».

Последние несколько лет Вячеслав Зайцев тяжело болел и передвигался только на инвалидной коляске. Ему диагностировали болезнь Паркинсона.

Уроженец города Иваново и выпускник Московского текстильного института прославился после публикации первых эскизов его коллекции в журнале Paris Match в 1963 году. Он предложил одевать советских женщины в телогрейки и юбки из ярких тканей и павловопосадских платков, а валенки расписал гуашью. В жизнь этот проект так и не воплотился.

Московский дом моды Вячеслав Зайцев вырастил из небольшого ателье, куда пришел работать в 1979 году. Спустя девять лет он стал его директором, а после создал собственный бренд и стал первым советским и российским модельером, получившим право показать свои модели на Неделях высокой моды в Париже.