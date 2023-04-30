Эксклюзив 30 апреля 2023, 20:59 «Яркий, талантливый, открытый». Роксана Бабаян рассказала, каким запомнила модельера Зайцева Певица Роксана Бабаян: Вячеслав Зайцев первым начал говорить неожиданные вещи о моде РИА «Новости»

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Певица Роксана Бабаян высказалась об уходе из жизни знаменитого российского кутюрье Славы Зайцева. Артистка в беседе с «360» назвала его одним из первых, кто начал говорить «неожиданные вещи» о моде.

Певица сообщила, что давно не видела знаменитого модельера — жизнь разбросала их в разные стороны. Она считает его талантливым человеком, открытым и с хорошим чувством юмора.

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«Он один из первых, кто начал говорить неожиданные вещи, говорил о моде, о некоем таком фасоне для каждого человека. Он был очень разносторонний. К сожалению, очень многие уходят», — с горечью высказалась исполнительница.

По ее мнению, Зайцев был большой личностью и просто талантливым и неординарным человеком.

Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в больнице в Щелкове после госпитализации. Кутюрье доставили в клинику с дачи, которая находится в этом же районе. У 85-летней знаменитости диагностировали кровотечение в желудке.