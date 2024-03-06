Знаменитости 06 марта 2024, 22:12 Что ты делаешь, Алла?! Пугачева оскорбила россиян после критики от Михайлова Солист «Лесоповала» Поршин: Пугачева обматерила Михайлова от безысходности Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press

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После танцев под украинские песни Алла Пугачева обматерила певца Стаса Михайлова, который двумя днями ранее заметил, что все уехавшие из России артисты рано или поздно «на коленях приползут» назад, так как аудитория и заработки все-таки остаются здесь. Как раз-таки уехавшая Примадонна ответила, что «нормальные люди» никуда не вернутся, а Михайлову посоветовала зарабатывать, «пока может», и под конец перешла на совсем уж ненормативную лексику. Что это было? «360» спросил у российских музыкантов.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Солист группы «Лесоповал» Максим Поршин — о Пугачевой и безысходности Если посмотреть сходу, мне кажется, люди выходят из ума… Вся ситуация со специальной военной операцией вскрыла очень многие болячки, много чего вышло наружу. Здесь мне видится в какой-то степени проявление тщеславия, в какой-то степени — гордыни и безысходности, которые заставляют человека такого масштаба записывать подобные видео. Мне кажется из ее слов, что Аллу Борисовну беспокоит тема денег и заработка, раз она так акцентирует на этом внимание.

2 Кинокомпозитор и продюсер Вадим Преображенский — о Пугачевой и гражданском сатанизме Что можно сказать по поводу комментария? Изначально в 2022 году страна разделилась на два лагеря. На мой взгляд, лагерь, который примкнул к врагам России — это люди, которые исповедуют сатанизм. Когда я увидел Пугачеву, там налицо какое-то беснование. С этим голосом страшным… Да, конечно, она стебется, но в этом какая-то бесовщинка присутствует. Стаса Михайлова я не слушаю, но могу отметить как профессионал, что это очень грамотный певец и автор. Он хорошо делает свое дело, у него очень большая аудитория, которая любит его и ценит. Это его позиция, я ее уважаю, мы в ней совпадаем. Стас Михайлов. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press Алла Борисовна — тоже очень хорошая, великая певица. Но ее гражданская позиция, к сожалению, оставляет желать лучшего. На мой взгляд, это чистый сатанизм, люди не понимают каких-то основ, что есть Родина. Эта Родина дала ей все: популярность, славу, деньги. Не ценить это — плевать в колодец.

3 Музыкальный предприниматель, наставник и продюсер Антон Пронин — о Пугачевой и незрелости По поводу взаимных претензий, обвинений и перебранки между Аллой Борисовной и Стасом Михайловым могу сказать, что я уважаю выбор любого российского гражданина — где ему жить, в России или за границей. Во-вторых, мне обидно, что столь уважаемые, зрелые люди устраивают публичное некрасивое выяснение отношений. На мой взгляд, это не возвышает ни Михайлова, ни Пугачеву, потому что скорее такая перебранка отдаляет, а не сближает людей. Алла Пугачева, 2019 год. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Мне бы искренне хотелось, чтобы в сложные времена люди объединялись и сплачивались, а не устраивали некрасивые перебранки — дискуссией это назвать сложно.