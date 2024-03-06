Знаменитости 06 марта 2024, 19:02 Намин назвал причину эмиграции Пугачевой Музыкант Намин заявил, что певица Пугачева уехала из России из-за мужа Галкина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Основатель группы «Парк Горького» Стас Намин недавно посетил знаменитую российскую певицу Аллу Пугачеву в Израиле. Решение о переезде семьи из России было принято супругом артистки, Максимом Галкиным*, ради блага семьи, поделился он с РИА «Новости».

«Как получилось то, что произошло: инициатива в основном Максима*, он принял такое решение. Она не может разрушить семью», — сказал Намин на пресс-конференции.

Реклама

Во время визита Намин отметил, что несмотря на то, что Пугачева не планирует возвращаться из Израиля, условия ее жизни там значительно отличаются от привычного ей уровня в России.

Также он объявил о намерении певицы записать новые песни к своему 75-летию, которое певица отметит 15 апреля. Недавно она впервые за 16 лет выпустила альбом.

В последнее время Примадонна отличилась несколькими резкими высказываниями. Так, она набросилась на Стаса Михайлова и заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию.

* Признан иностранным агентом на территории России.