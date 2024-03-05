Знаменитости 05 марта 2024, 13:30 «На коленях еще приползут». Михайлов жестко высказался об уехавших из России артистах «Утро.ру»: певец Стас Михайлов раскритиковал уехавших из России артистов РИА «Новости»

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Певец Стас Михайлов на одном из концертов, организованных накануне Международного женского дня, выразил свое недовольство в адрес артистов, которые покинули страну. Об этом сообщил портал «Утро.ру».

Когда журналисты задали звезде вопрос о недавно вышедшем альбоме Аллы Пугачевой и поинтересовались, следует ли ей в данный момент писать новые песни, Михайлов не стал сдерживаться. Он высказался резко против тех коллег, кто не только покинули пределы России, но и выразили негативное отношение к своей Родине.

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«Они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — заявил певец.

Он подчеркнул важность связи между артистом и его поклонниками, указав на то, что именно покупка билетов на концерты и поддержка зрителей делает кого-то знаменитостью.

Михайлов также осудил высказывания в адрес страны, на поддержке чьих граждан строилась карьера многих исполнителей, и назвал такое поведение неприемлемым. Он настоял на том, что артистам не следует критиковать страну, которая предоставила им возможности для превращения в звезд.

Стало известно, что наряду со многими другими артистами певец вошел в состав «Команды Путина».