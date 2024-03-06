Знаменитости 06 марта 2024, 17:34 Барецкий предположил, что Пугачева попала в секту Шоумен Барецкий объяснил поведение певицы Пугачевой попаданием в секту РИА «Новости»

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Продюсер и шоумен Стас Барецкий высказал мнение о том, что известная российская певица Алла Пугачева стала членом какой-то секты. Об этом он сказал это в интервью для News.ru.

«Проблема у Пугачевой, что с ней происходит? Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это ни звучало. Человек такого масштаба не должен опускаться до плясок под украинские песни, до таких оскорблений, — высказался он.

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Таким образом Барецкий объяснил недавние скандальные поступки и нелицеприятные высказывания певицы о коллеге по цеху Стасе Михайлове.

Более того, по мнению шоумена, Михайлову лишнее упоминание в прессе пошло только на пользу.

Барецкий отметил, что действия и слова Пугачевой напомнили ему поведение Алексея Панина, актера, известного своими провокационными выходками. Он также выразил сомнение в том, что российская аудитория сможет простить исполнительницу хита «Миллион алых роз» после ее танцев под украинскую народную песню «Ой, на горе два дубка» и заявления о том, что нормальные люди не вернутся в Россию.