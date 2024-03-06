Знаменитости 06 марта 2024, 18:57 «Не Стасик, а Станислав». Жена Михайлова ответила на слова Пугачевой о муже Супруга Михайлова Инна вступилась за мужа после оскорблений певицы Пугачевой Anatoly Lomohov/Russian Look / Global Look Press

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К словесной перепалке Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова подключилась супруга певца Инна. В своем Instagram* она порекомендовала Максиму Галкину** следить за тем, что Примадонна выставляет в социальных сетях.

«Не Стасик, а Станислав… Любим! Надеемся, что разум победит. Такие оскорбления унижают вас. Максим Галкин**, ради детей, не позорь Аллу Борисовну», — написала она.

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До этого Пугачева записала видеообращение Стасу Михайлову с реакцией на его высказывание об уехавших из России звезд. Она заявила, что нормальные люди не вернутся в Россию и посоветовала певцу пользоваться моментом, чтобы зарабатывать деньги.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

** Признан иностранным агентом на территории России.