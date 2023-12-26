Происшествия 26 декабря 2023, 17:50 Суд оставил рэпера Vacío под арестом за участие в «голой» вечеринке Суд Москвы отказался отменять арест рэпера Vacío за участие в «голой» вечеринке РИА «Новости»

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Во вторник Московский городской суд подтвердил правомерность ареста рэп-исполнителя Vacío на 15 суток за появление практически голым на нашумевшей вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Рэпера Vacío (Васильева Николая Михайловича) обвинили в мелком хулиганстве. Его арестовали на 15 суток и обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

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Другой участник мероприятия, певец Филипп Киркоров, выступил с публичным заявлением и назвал участие в вечеринке оплошностью.

Сама Ивлеева также извинилась за «голую» вечеринку и пообещала отдать на благотворительность заработанные средства. При этом она заявила, что участникам вечеринки отправили «спокойные» референсы костюмов.

Сейчас профильные ведомства начали проверку мероприятия на пропаганду ЛГБТ *.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.