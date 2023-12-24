Знаменитости 24 декабря 2023, 17:42 Киркоров пожаловался Пескову на дресс-код «голой» вечеринки Ивлеевой Киркоров оправдался перед Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров рассказал пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о причинах участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Народный артист встретился с официальным представителем Кремля на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», сообщил StarHit.

Песков начал разговор с Киркоровым с вопроса о вечеринке. Певец в ответ пояснил, что пришел на нее из-за того, что дал обещание Ивлеевой, которая снялась у него в клипе. По словам артиста, о концепции мероприятия его заранее не предупредили.

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«У меня ума хватило туда дальше не пойти. <…> Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. <…> А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки и на выход», — отметил Киркоров.

Скандальную вечеринку провели в московском клубе «Мутабор» в закрытом формате. На мероприятии заметили многих звезд российского шоу-бизнеса и известных блогеров.

После резкого осуждения «голой» вечеринки некоторых участников, в том числе народного артиста России Филиппа Киркорова, призвали прилечь к ответственности.

Сама Анастасия Ивлеева извинилась перед россиянами и пообещала, что все вырученные от продажи билетов средства направит в благотворительные организации.