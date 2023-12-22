Важное 22 декабря 2023, 19:04 Пропаганду ЛГБТ усмотрели в «голой» вечернике Ивлеевой РКН увидел признаки пропаганды ЛГБТ в фото с «голой» вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

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Роскомнадзор усмотрел признаки пропаганды ЛГБТ* в некоторых фото и видео с «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевй, размещенных в Сети. Регулятор удаляет эти материалы, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Рассчитываю, что и МВД также не останется в стороне и в отношении организаторов шабаша будут возбуждены административные дела за пропаганду ЛГБТ*», — отметил парламентарий.

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Хинштейн подчеркнул, что нарушения в Сети — зона ответственности РКН, а оффлайн — МВД.

Ивлеева устроила «голую» вечеринку в московском баре Mutabor. На мероприятии, где дресс-код заключался в минимуме одежды, присутствовали многие известные персоны.

Блогер предполагала, что вечеринка вызовет шквал критики. Она посмеялась над теми, кто смотрит на раздетых западных звезд, но осуждает за это российских селебрити.

Депутата Марию Бутину, ее коллег и общественников возмутил формат вечеринки. Бутина обратилась в надзорные органы с просьбой проверить ее организаторов и гостей на пропаганду нетрадиционных ценностей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.