Общество 21 декабря 2023, 19:59 Бойцы в зоне СВО напомнили Ивлеевой, ради чего рискуют жизнями Бойцы в зоне спецоперации одобрили идею проверить вечеринку Ивлеевой РИА «Новости»

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Голая вечерника блогера Анастасии Ивлеевой возмутила не только общественников и депутатов. Проверить мероприятие попросили и находящиеся в зоне проведения спецоперации российские бойцы, сообщил Telegram-канал Shot.

Военнослужащие согласились с уже высказанными инициативами. Они также указали, что представители шоу-бизнеса попросту развращают молодежь, пока военные защищают интересы России на поле боя, получая ранения и рискуя жизнями.

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«Поддерживаем инициативу движения „Зов народа“ по проверке данных мероприятий», — отметил один из бойцов на опубликованном каналом видео.

Он уточнил, что записавшие обращение бойцы сейчас находятся на передовой.

Депутат Мария Бутина назвала вечеринку Ивлеевой оскорбительной и позорной для страны. Общественный деятель Андрей Ковалев призвал возбудить против блогерши уголовное дело, а глава ФПБК Бородин счел мероприятие настоящим мракобесием.

Движение «Зов народа» попросило прокуратуру, СК и МВД проверить откровенную вечеринку, а сама Ивлеева окрестила ее легендарной.