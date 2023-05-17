Знаменитости 17 мая 2023, 18:40 ФНС нашла новую цель. Чем известна Настя Ивлеева, которую заподозрили в неуплате налогов ФНС проверит блогера Настю Ивлееву на неуплату налогов

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Целый ряд известных российских блогеров попал под проверку ФНС за последние месяцы. Сначала налоговая добралась до Лерчек и ее мужа Артема Чекалина, затем правоохранительные органы задержали и отправили под домашний арест королеву марафонов Елену Блиновскую. Теперь в уклонении от уплаты налогов заподозрили Анастасию Ивлееву. Чем она известна и как заработала свои миллионы — в материале «360».

О том, что Настю Ивлееву начали проверять на неуплату налогов, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, Федеральная налоговая служба связывается с компаниями, с которыми сотрудничала блогер, чтобы узнать подробности ее контрактов по рекламным интеграциям.

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По информации Telegram-канала Mash,ФНС проверяет рекламное агентство Ивлеевой и еще около 20 ИП и ООО, с которыми она могла быть связана в последнее время.

От компании «Ивлеева продакшн» потребовали предоставить отчетность еще 12 мая. Речь идет о договорах, актах приема-передачи и счетах на оплату по контрактам с 2020 по 2022 год. Также МВД интересует деловая переписка за указанный период.

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Чем известна Настя Ивлеева

Настюшка-опасность

Набирать популярность Ивлеева начала в 2015 году, когда переехала в Москву из Ленинградской области и стала снимать вайны для Instagram*. В этих коротких роликах о повседневной жизни девушка пародировала «пацанский» стиль, воплощая образ «леди-гопника». Ивлеева выбрала подходящее своему дерзкому поведению прозвище Настюшка-опасность, которое закрепилось за ней на многие годы.

Внимание к себе Ивлеева смогла привлечь в том числе благодаря сочетанию противоположных вещей. На своих страницах в соцсетях она часто рассуждала о проблемах женской привлекательности, что совершенно не вязалось с «образом пацанки».

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«Орел и решка»

Настоящая известность пришла к Анастасии после того, как она стала соведущей программы «Орел и решка» на телеканале «Пятница!». Вместе с ней шоу вел украинский телеведущий Антон Птушкин.

Ивлеева решила покинуть проект через год, после того как снялась в нескольких сезонах программы. Однако в 2020 году зрители засыпали Instagram* телеканала сотнями тысяч комментариев с просьбой вернуть блогершу в проект. Она согласилась и рассказывала о жизни в разных странах еще полгода.

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Ивлеева и Элджей

Настя Ивлеева и Алексей Узенюк, известный как рэпер Элджей, познакомились в 2018 году. Сперва они общались только в социальных сетях и по телефону, а через месяц встретились. По прошествии еще нескольких месяцев появились слухи о том, что молодые люди начали встречаться, но официального подтверждения этому не было.

В сентябре 2019-го пара сыграла свадьбу, а все поклонники узнали об этом лишь спустя несколько месяцев. Выяснилось, что Ивлеева и Узенюк расписались в тот же день, когда подали заявление в загс, — не было белого платья или масштабной подготовки. Вместо кольца жених надел на палец возлюбленной один из своих перстней.

Весной 2021 года супруги развелись. Фанаты надеялись, что пара снова будет вместе, но этого так и не произошло, несмотря на многообещающие моменты.

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«Пятнадцать сантиметров»

В 2018 году Ивлеева дала интервью Юрию Дудю** и создала один из главных мемов года. Во время беседы она рассказывала об отношениях с Элджеем и интимной жизни. Отвечая на один из вопросов, девушка посочувствовала мужчинам, у которых «всего 15 сантиметров».

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Откуда у Ивлеевой миллионы

По данным журнала Forbes, Анастасия Ивлеева получила первое рекламное предложение, когда в Instagram* на нее подписались 10 тысяч человек. Это была реклама сайта знакомств, за которую блогерша получила 15 тысяч рублей.

С тех пор она снималась в различных фильмах, в том числе во второй части фильма «Бабушка легкого поведения» в 2019 году и в сериале «Монастырь», который вышел в 2022-м. Сейчас на ее аккаунт в Instagram* подписаны более 19 миллионов человек.

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В 2021 году за одну коммерческую публикацию Ивлеева брала в среднем 600-800 тысяч рублей, однако иногда ценник мог достигать 1,5 миллиона. В среднем в месяц таких публикаций около 10.

Согласно рейтингу 50 главных российских знаменитостей 2021-го, годовой доход звезды «Орла и решки» составил 2,7 миллиона долларов. А в 2022-м только на чипсах, а также газировке собственного бренда она получила 445 миллионов рублей.

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* Instagram — социальная сеть, принадлежащая корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.

** Юрий Дудь — признан в России иностранным агентом.