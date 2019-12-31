Ивлеева и Элджей действительно женаты. Она сообщила официально

На своей странице в Instagram блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева призналась, что в 2019 году вышла замуж. Она опубликовала фотографии вместе с рэпером Элджеем.

Ивлеева назвала свое замужество чудом.

«В этом году меня взяли замуж. Человека, который не умеет готовить, не разбирается в хозяйстве и все время в командировках! Чудо, не иначе!» — написала Настя.

Она назвала своего избранника самым лучшем мужем и другом. Подписчикам девушка пожелала любви к окружающим, близким и планете, на которой мы все живем. Ивлеева отметила, что все начинается к любви к себе.

Информация о бракосочетании Насти Ивлеевой и Элджея появилась в сентябре 2019 года. Тогда блогер разместила в Instagram фотографию, где рэпер изображен лежащим на борту яхты. Под снимком короткая подпись «Муж». Однако подробностей Ивлеева не сообщила.