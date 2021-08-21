Ивлеева подтвердила расставание с Элджеем

Блогер Настя Ивлеева рассказала о расставании с рэпером Элджеем. По ее словам, отношения начали рушиться во время пандемии.

Об этом сообщило издание Tatler. Она пояснила, что во время самоизоляции они проводили все время вдвоем и все было хорошо. Но постепенно такой ритм жизни начал негативно сказываться на карьере обоих. Тогда у Ивлеевой появилась мысль, что нужно что-то менять. Они решили разъехаться на время и встречаться раз в неделю.

«Спустя две недели такого автономного состояния мы поняли, что произошла перемена и она не в пользу нас двоих», — рассказала знаменитость.

Она пояснила, что в таком состоянии они оба находились около четырех месяцев и ничего не предпринимали. В какой-то момент и возникло решение расстаться, которое назревало у обоих давно.

«Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата», — поделилась Ивлеева.

Она уточнила, что ей тяжело справиться с собственничеством и осознать, что Элджей будет с кем-то другим. По мнению Ивлеевой, им необходимо отпустить друг друга.