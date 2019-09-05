СМИ: Ивлеева вышла замуж

СМИ назвали доходы Дудя и Ивлеевой от YouTube Подробнее

В документе указано, что индивидуальный предприниматель Ивлеева сменила фамилию. Теперь ведущая программы «Орел и решка. Перезагрузка» будет известна как Анастасия Вячеславовна Узенюк. Соответствующая запись сделана 3 сентября 2019 года.

Сама виновница торжества в ЗАГСе до сих пор не рассказывает поклонникам, что вышла замуж за 25-летнего рэпера. Музыкант тоже не делится с фанатами своим семейным положением. Кроме того, оказалось, что мама Ивлеевой и ее близкие подруги тоже не знают о заключении брака. А вот подписчики Насти давно заметили на ее безымянном пальце обручальное кольцо. В соцсетях Ивлеева называет музыканта мужем.

Ивлеева и Элджей начали встречаться в 2018 году. В настоящее время влюбленные отдыхают на Сицилии и делятся фотографиями в соцсетях. Поклонники предполагают, что именно эта поездка на итальянский остров — медовый месяц у звездной пары. Хотя еще в мае телеведущая опубликовала в Instаgram видео, на котором она с рэпером собирается в путешествие. Это видео она подписала как Honeymoon, что в переводе с английского означает «медовый месяц».