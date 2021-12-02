Настю Ивлееву и Элджея заметили отдыхающими вместе на Кипре

В романе блогера Насти Ивлеевой и рэпера Элджея, судя по всему, точка все еще не поставлена. Не так давно они официально объявили о своем расставании, чем очень расстроили многочисленных поклонников. Но внезапно их стали снова замечать вместе: проводит время на Кипре, и кадры оттуда выглядят весьма романтическими.

Видео романтического ужина в ресторане Matsuhisa в пятизвездочном отеле Amara Hotel поделился Telegram-канал Peopletalk. Бывшие супруги мило беседуют за столом, Настя Ивлеева при этом выглядит шикарно. Официально о том, где они сейчас находятся, звезды не объявляют. Но поклонники и СМИ давно вычислили, что знаменитости отправились на Кипр.

Одно из фото с совместного отдыха звезд подписано словом «эмиграция» — так Элджей обозначил свою геолокацию. Но о том, где он находится, стало известно еще несколько дней назад — рэпера заметили в кипрском миграционном центре.

Поклонники сразу решили, что артист собирается получить гражданство этой страны. Он провел на Кипре последний месяц: Элджей уехал из России сразу после того, как его обвинили в пропаганде наркотиков. Правоохранители проверили песни музыканта и направили материалы дела в суд. При этом названия конкретных треков не уточняли.