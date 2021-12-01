Поклонники заподозрили Ивлееву и Элджея в воссоединении

Телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала в Stоries в Instagram фото рэпера Элджея (Алексея Узенюка). Таким образом она дала пищу для слухов о воссоединении с бывшим мужем.

На снимке рэпер сидит в салоне внедорожника. Ивлеева подписала фотографию: «Йоу». После этого поклонники пары в соцсетях начали обсуждать возможность воссоединения бывших супругов.

Источник фото: Instagram

Анастасия Ивлеева и Алексей Узенюк связали себя узами брака в 2019 году. Однако уже в августе 2021 года стало известно об их расставании. Сама ведущая позже признавалась, что отношения ухудшились после начала пандемии.

В интервью Ксении Собчак ведущая сказала, что все еще любит Элджея. По ее словам, рэпер для нее близкий человек, друг.

«Он мне заменял всех и вся», — подчеркнула она.

Элджей поделился своими чувствами от развода через творчество, он записал композицию Soda. Однако Ивлеева заявила, что разочарована композицией. Она считала, что расплачется, когда услышит песню, но этого не случилось.