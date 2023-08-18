Здоровье 18 августа 2023, 19:31 😷Ковид навсегда. Вирус решил взять реванш Вирусолог Альтштейн: мир вряд ли когда-нибудь избавится от коронавируса Телеканал «360»

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Во всем мире снова начала расти заболеваемость ковидом. Новые штаммы и подварианты коронавируса распространяются быстро: за месяц их выявили более чем у миллиона человек. Специалисты уверены — полностью избавиться от COVID-19 не получится. Чтобы обезопасить себя, нужно помнить, кто входит в группу риска, и не игнорировать вакцинацию.

Миллион заражений

По данным Всемирной организации здравоохранения, с середины июля по вторую половину августа коронавирусной инфекцией заразились более миллиона человек по всему миру. Летальных исходов зафиксировали около двух тысяч.

Сведения о заболевших COVID-19 поступили из 104 стран мира. В ВОЗ подчеркнули, что, несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации 5 мая, коронавирус остается значительной угрозой. По этой причине организация призвала следить за эпиднадзором и отчетностью, обеспечивать раннюю клиническую помощь, проводить дополнительную вакцинацию в группах высокого риска и улучшать системы вентиляции.

Особое внимание в докладе уделили росту распространения варианта EG.5 штамма «омикрон». На 17 августа вариацию выявили уже в 50 странах — на два государства больше, чем неделей ранее.

Наиболее заметный рост заболеваемости — 97% — зафиксировали в Западно-Тихоокеанском регионе за период с 17 июля по 13 августа. В четырех регионах, в частности в Европе, специалисты отметили снижение заболеваемости.

Сегодня самые высокие показатели по инфицированным — у Южной Кореи. Там заразились около полутора миллиона человек. За ней следуют Австралия — 30 тысяч случаев, Сингапур и Италия — 18 тысяч и Великобритания — 16 тысяч.

Большинство летальных исходов также пришлось на Республику Корея — 340 случаев. Далее идут Австралия — 201 умерший, Россия — 182 скончавшихся, Филиппины — 162 погибших и Италия — 159.

Медицинский работник у входа в «красную зону» Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани / РИА «Новости»

Ждать ли новую волну COVID-19

Неделю назад в России зафиксировали первые случаи заражения новым вариантом коронавируса — «эрис». Всего с апреля по август 2023 года врачи зарегистрировали 17 случаев инфицирования этим вариантом.

В целом в России ситуация с ковидом спокойная и находится на стационарном уровне, заявил «360» иммунолог Владимир Болибок. Однако к сентябрю, по его словам, может начаться небольшой рост случаев заражения.

Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице № 7. / РИА «Новости»

Вирусолог доктор медицинских наук и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился с тем, что осенью может произойти подъем заболеваемости. Но он не будет таким тяжелым, как в 2022 году.

«Заболеваемость и сам вирус исключить никак нельзя. К этому нужно быть просто готовым. В целом это нормальное продолжение конца пандемии», — отметил собеседник «360».

Штамм «эрис» — какой он?

Больших отличий между предыдущими штаммами и «эрисом» нет, подчеркнул Альтштейн.

«„Эрис“ — это новый вариант „омикрона“. Этот штамм доминирует в эпидемии начиная с конца 2021 года. Заболеваемость и заразность у варианта очень высокая, но общая патогенность ниже», — объяснил вирусолог.

Летальные случаи от «эриса» могут составлять от 0,25 до 0,35%, добавил он. Более того, сама болезнь протекает легко, поэтому люди могут даже не знать о том, что у них в теле живет вирус.

«Заболевшие не обращаются за диагностикой, думая, что у них легкое бронхиальное заболевание. В результате самолечения проценты летальности могут повышаться», — предупредил Альтштейн.

Необходимость прививки

Несмотря на то что пандемию «закрыли», вирусолог порекомендовал не игнорировать вакцинацию. Людям, особенно пожилого возраста, стоит сделать прививку в целях профилактики.

«Срок действия вакцины — понятие очень субъективное. Эффективность прививки снижается очень быстро. Первые полгода организм защищен, но затем следует провести повторную вакцинацию», — подчеркнул Альтштейн.

Быстрая смена штаммов

Точно ответить, можно ли полностью побороть коронавирусную инфекцию, невозможно, подчеркнул Владимир Болибок. До сих пор не удалось создать вакцину, которая бы создала «стерильный иммунитет», полностью предохраняющий от заражений.

«Вероятно, COVID-19 скоро станет банальным ОРВИ. У человечества в целом со временем выработается достаточно стойкий клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции. Люди будут заражаться, болеть, а затем выздоравливать. Болезнь будет проходить в легкой форме», — объяснил иммунолог.

Однако группы риска, по его словам, все равно останутся прежними: старшее поколение и люди с ослабленным иммунитетом, а также хроническими заболеваниями.

Медицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки. / РИА «Новости»

В случае с короновирусной инфекцией мир столкнулся с быстрой сменой вариантов вируса. Неизвестный штамм неожиданно появляется, но в течение нескольких месяцев или полугода уходит, отметил Анатолий Альтштейн.

«Когда вирус размножается и переходит от человека к человеку, он портится. В этом смысле вопрос о том, что может ли инфекция исчезнуть, спорный. Вирус очень хитрый и постоянно выдает новые варианты. Поэтому, думаю, что от этого коронавируса мы уже вряд ли избавимся», — подытожил вирусолог.