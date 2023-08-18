Здоровье 18 августа 2023, 05:47 COVID-19 вернулся. Количество заболевших за последний месяц выросло на 63% ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63% за 28 дней Pxhere

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Заболеваемость короновирусной инфекцией за последний месяц заметно выросла во всем мире. Такие данные привела Всемирная организация здравоохранения.

ВОЗ собрала данные о заболеваемости коронавирусом в 104 странах мира. За период с 17 июля по 13 августа более 1,4 миллиона человек заразились COVID-19, более 2,3 тысячи из них умерли. Это на 63% больше, чем в прошлый аналогичный период.

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В связи с этим в ВОЗ заявили, что коронавирусная инфекция остается серьезной угрозой и призвали власти всех стран вести отчетность о заболевании, поддерживать эпидемиологический надзор и проводить вакцинацию в группах риска.

В начале августа ВОЗ заявила о быстром распространении нового омикрон-штамма коронавируса EG.5 «Эрис». На сегодняшний день этот штамм есть более чем в полусотне стран.

В России новый вариант омикрона пока не получил широкого распространения. По данным Роспотребнадзора, на 10 августа в нашей стране зарегистрировали 17 случаев заражения штаммом EG.5 «Эрис».