19 апреля 2023, 16:14
Кашель и температуру назвали симптомами заражения штаммом «арктур»
Врач Вознесенский назвал повышенную температуру и кашель симптомами заражения «арктуром»
Подвариант коронавируса «арктур» проявляется у пациентов так же, как и при заражение штаммом «омикрон», рассказал изданию «Москва 24» врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, «арктур» обладает низкой способностью вызывать тяжелые формы ковида.
Специалист объяснил, что «арктур» — всего лишь разновидность штамма «омикрон».
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«Это острая респираторная вирусная инфекция. Повышается температура, может быть умеренная интоксикация и явления от заложенности носа до кашля», — заявил Сергей Вознесенский.
Он добавил, что новый подвид коронавируса вряд ли спровоцирует новую вспышку заболеваемости в России.Днем 18 апреля в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении случаев заражения «арктуром» в стране. Специалисты ведомства добавили, что этот штамм может быть достаточно заразным, но говорить о его высокой патогенности не приходится. По данным оперштаба, за последние сутки в РФ выявили 6305 новых пациентов с COVID-19, 1126 из них пришлось госпитализировать.
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