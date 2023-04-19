Здоровье 19 апреля 2023, 16:14 Кашель и температуру назвали симптомами заражения штаммом «арктур» Врач Вознесенский назвал повышенную температуру и кашель симптомами заражения «арктуром» Freepik

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Подвариант коронавируса «арктур» проявляется у пациентов так же, как и при заражение штаммом «омикрон», рассказал изданию «Москва 24» врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, «арктур» обладает низкой способностью вызывать тяжелые формы ковида.

Специалист объяснил, что «арктур» — всего лишь разновидность штамма «омикрон».

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«Это острая респираторная вирусная инфекция. Повышается температура, может быть умеренная интоксикация и явления от заложенности носа до кашля», — заявил Сергей Вознесенский.

Он добавил, что новый подвид коронавируса вряд ли спровоцирует новую вспышку заболеваемости в России.