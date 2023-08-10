Эксклюзив 10 августа 2023, 13:10 Высокая заразность. Биолог оценил появление нового типа коронавируса EG.5 Биолог Аграновский: новый подвариант омикрона EG.5 не опасен для людей РИА «Новости»

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В России выявили 17 случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5 или Eris. Новый подвид омикрона распространяется быстрее предшественников. Профессор кафедры «Вирусология» НИИ Физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказ в беседе с «360», что новый штамм хоть и заразен, но болезнь протекает легко.

«EG.5 представляет собой один из подвариантов штамма омикрон. Все омикроны отличаются высокой контагиозностью и относительно легким течением недуга. Ничего нового или угрожающего новый штамм не представляет, по крайней мере по имеющимся сведениям», — заявил собеседник издания.

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Аграновский подчеркнул, что это тот самый случай, когда специалистам следует уделять вирусу внимание, а обывателям — продолжать жить обычной жизнью.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что симптомы при заражении EG.5 такие же, как при предыдущих вариантах: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. Однако у людей с ослабленным иммунитетом последствия после заболевания могут быть тяжелыми. Новый подвид омикрона уже распространился в США, Китае и Великобритании.