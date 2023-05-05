05 мая 2023, 18:16
Минздрав призвал соблюдать меры профилактики после окончания пандемии коронавируса
Минздрав России предупредил о продолжающейся циркуляции коронавируса
Циркуляция коронавирусной инфекции до сих пор продолжается. Об этом заявил РИА «Новости» помощник российского министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
По его словам, отечественные врачи продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусом в полном объеме. Однако циркуляция инфекции пока не закончилась. Поэтому он призвал продолжать соблюдать меры профилактики.
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«Профилактические меры, в том числе ревакцинация для групп риска — пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, остаются по-прежнему актуальными», — подчеркнул Кузнецов.
В пятницу, 5 мая, Всемирная организация здравоохранения заявила об отмене статуса пандемии коронавируса. Он продолжался более трех лет. Статус пандемии объявили 11 марта 2020 года. ВОЗ сообщала, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире сократилась на 17% за четыре недели.
Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что, несмотря на отмену чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 в мире, странам нужно проявлять бдительность. Вирус полностью не исчез, уточнил он.
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