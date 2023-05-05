Здоровье 05 мая 2023, 18:16 Минздрав призвал соблюдать меры профилактики после окончания пандемии коронавируса Минздрав России предупредил о продолжающейся циркуляции коронавируса Pxhere

Читать 360tv в

Циркуляция коронавирусной инфекции до сих пор продолжается. Об этом заявил РИА «Новости» помощник российского министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, отечественные врачи продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусом в полном объеме. Однако циркуляция инфекции пока не закончилась. Поэтому он призвал продолжать соблюдать меры профилактики.

Реклама

«Профилактические меры, в том числе ревакцинация для групп риска — пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, остаются по-прежнему актуальными», — подчеркнул Кузнецов.

В пятницу, 5 мая, Всемирная организация здравоохранения заявила об отмене статуса пандемии коронавируса. Он продолжался более трех лет. Статус пандемии объявили 11 марта 2020 года. ВОЗ сообщала, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире сократилась на 17% за четыре недели.

Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что, несмотря на отмену чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 в мире, странам нужно проявлять бдительность. Вирус полностью не исчез, уточнил он.