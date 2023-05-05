Общество 05 мая 2023, 16:30 ВОЗ отменила статус пандемии коронавируса РИА "Новости": глава ВОЗ отменил статус пандемии COVID-19 РИА «Новости»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии COVID-19. Такое заявление сделал глава организации Тедрос Аданом Гебреисус, написало РИА «Новости».

Чрезвычайной ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекцией в мире назвали 30 января 2020 года, а статус «пандемия» объявили 11 марта.

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«Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», — процитировало генерального директора агентство.

Ранее ВОЗ сообщала о снижении инфицирования ковидом в мире на 17% за четыре недели. Всего с начала пандемии, по данным на 3 мая, поступала информация о 765 222 932 заболевших и 6 921 614 скончавшихся от последствий инфекции.

Организация также опубликовала двухлетнюю программу, нацеленную на прекращение во всех странах чрезвычайной фазы пандемии. Одна из целей — «перейти к устойчивому комплексному управлению ситуацией с COVID-19 в рамках более широких программ профилактики и контроля заболеваний», передавал сайт «Стопкоронавирус.РФ».

В России, по последним данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, число госпитализацией за последние сутки снизилось на 16,8%.