Эксклюзив 14 декабря 2022, 22:08 «Каждая порция убивает клетки мозга». Россиян предупредили об опасности даже малых доз алкоголя Нарколог Шуров рассказал, к каким последствиям приводит употребление алкоголя РИА «Новости»

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В преддверии новогодних праздников россиянам напомнили о вреде алкоголя. Даже малые количества спиртного могут вызывать зависимость, если употреблять его периодически. Чтобы сохранить здоровье — как физическое, так и психическое, — нужно знать меру и не поддаваться соблазну.

Статистика алкоголизма в России

На протяжении последних 10 лет, по данным Минздрава, в России планомерно снижалось годовое потребление алкоголя. С 2009 по 2020 год средний показатель снизился с 13,7 литра до 9,13 литра на душу населения, сообщали «Ведомости».

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При этом в 2020 году тенденция нарушилась — из-за пандемии и карантинов произошел скачок показателей употребления спиртного. Смертность от связанных с алкоголем причин, по данным Росстата, выросла на 6,34% в 2020 году. Такие данные привел РБК.

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В 2021 году Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и проект «Трезвая Россия» сообщали о трех миллионах россиян, страдающих от алкоголизма. Их статистику приводила «Российская газета».

Как объяснил «360» психиатр, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров, алкоголизм могут вызывать как крепкие напитки, так и более легкие. Причем вторые могут представлять даже большую опасность, поскольку человеку кажется, что он выпил не так много. Однако любое спиртное — это раствор этанола, и в пересчете на чистый спирт приверженцы «легкого» алкоголя порой выпивают больше тех, кто предпочитает крепкое.

«Когда мы с алкоголиками пересчитываем в бутылках водки пиво, которое они пьют литрами, они понимают, что они выпивают все равно огромные дозировки, просто у них иллюзия, что это слабый раствор, поэтому это якобы немного. Но по факту они выпивают гораздо больше в пересчете на чистый спирт», — рассказал Шуров.

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Опасность алкоголизма

Человек, по словам Василия Шурова, привязывается к эффекту, который на него оказывает спиртное, так что к формированию зависимости могут привести даже небольшие дозы алкоголя, подчеркнул Шуров.

«Никто не планировал становиться алкоголиком, все думали, что это один бокальчик, один фужерчик, но это всегда русская рулетка — наследственность, воспитание, умение держать стресс», — сказал нарколог.

Никто не начинает с ведер. Зачастую человек незаметно становится алкоголиком и теряет все. Поэтому нет такого понятия как норма алкоголя Василий Шуров.

Тем не менее, некоторые ориентиры все же есть. Например, за час печень может переработать 20 граммов чистого спирта — это 50 миллилитров водки или 150 миллилитров шампанского, объяснил Шуров. При употреблении таких дозировок алкоголя на утро человек не почувствует негативного эффекта — ни головной боли, ни других симптомов похмелья. Однако если выпивать больше, к тому же пытаться заедать спиртное, чтобы эффект наступал не сразу, избежать тяжелого утра не удастся.

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Разным будет и мгновенный эффект от выпитого. Если человек остановится на небольшой дозе, она повысит уровень дофамина в организме — появится приподнятое настроение, прилив энергии, большая раскрепощенность и общительность. Однако если доза окажется больше 20 граммов чистого спирта в час, эффект будет обратный.

«Через систему гамма-аминомасляной кислоты тормозятся основные функции мозга: нарушается координация, речь — заплетается язык. При таком опьянении человек уже не контролирует эмоции, то есть может быть вспышка ярости, какая-то неадекватная реакция в ответ на раздражитель», — добавил Шуров.

Алкоголь и здоровье

Василий Шуров подчеркнул в беседе с «360», что алкоголь — это абсолютно вредный продукт, который не дает организму ничего положительного, но может очень многое отнять. При этом этиловый спирт, лежащий в основе любого алкогольного напитка, по словам врача, пагубно воздействует на все клетки организма.

«Если мы говорим о головном мозге, то это, нейротрупный яд — каждая порция убивает определенное количество нейронов головного мозга. Если вы возьмете компьютерную томограмму мозга алкоголика, он как грецкий орех сморщенный», — рассказал психиатр.

Особый удар от алкоголя на себя принимает печень человека. Шуров объяснил, что этот орган перерабатывает 95% алкоголя. В результате сначала она увеличивается и обрастает жиром, наступает жировой гипотоз печени, а затем соединительная ткань уходит, уступая место циррозу.

«Это уже состояние необратимое, там срок жизни измеряется годами», — подчеркнул нарколог.

РИА «Новости»

До 70% всех смертей от цирроза печени связаны именно с употреблением алкоголя. Не меньший удар спиртное наносит и по поджелудочной — именно с ним связано до половины смертей от панкреатита.

«Алкоголь провоцирует острые панкреатиты, панкреонекрозы, особенно у любители сочетать его с жирной, жареной пищей — это добро пожаловать в хирургию. А у панкреонекроза смертность 70%», — подчеркнул Шуров.

Наколог добавил, что спиртное снижает иммунитет, вызывает воспалительные процессы в легких, приводит к проблемам с желудком и пищеводом — вплоть до язв, эрозий и нарушения всасывания. Также употребление алкоголя является причиной возникновения нарушений проводимости и сократимости сердца, аритмии и других проблем со здоровьем.

С точки зрения артериального давления есть две фазы: первая, короткая, когда сосуды расширяются, давление снижается, лицо краснеет, а потом резкий спазм с высокими скачками давления Василий Шуров.

По данным Минздрава, с алкоголем связаны 19% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, около 60% смертей от кардиомиопатии, а также 67% убийств и 50% самоубийств.