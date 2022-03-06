Алкоголь буквально способен уменьшать объемы мозга. Такой информацией поделились ученые Пенсильванского университета в США. Об этом сообщила «Политика сегодня».

В исследовании приняли участие более 36 тысяч человек. Специалисты установили, что чем больше алкоголя употребляет человек, тем меньше становится его мозг. Например, мозг 50-летних людей, которые начали злоупотреблять спиртным, стал стареть в два раза быстрее.

При этом данные исследования не сходятся с рекомендациями по безопасным ограничениям употребления алкоголя. Национальный институт злоупотребления алкоголем и алкоголизма советует женщинам выпивать не более одной порции таких напитков в день.