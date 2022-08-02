Подмосковный хирург объяснил, как обильное застолье может привести к реанимации

Заведующий отделением экстренной хирургии Московской областной больницы имени профессора Розанова Артем Косов рассказал, что нередко люди попадают на операционный стол прямо из-за стола. Это случается из-за чрезмерного употребления жирной пищи и алкоголя.

«Чтобы не попасть в больницу, знайте меру — не злоупотребляйте алкоголем, жирной, жареной и копченой пищей. Зачастую после застолий к нам поступают пациенты с панкреонекрозом. Это грозное осложнение острого панкреатита, суть которого заключается в омертвлении ткани поджелудочной железы», — сказал врач.

Чаще других на больничной койке оказываются молодые здоровые мужчины. Обильное застолье и невоздержанность нередко приводят к выбросу ферментов в окружающие ткани, что требует санации брюшной полости. Для удаления омертвевших тканей железы выполняется операция, зачастую не одна. В случае успеха всю оставшуюся жизнь человек должен будет соблюдать диету и постоянно принимать ферменты. Причем, для развития патологии достаточного всего одной обильной трапезы.

Хирург также напомнил, что злоупотребление алкоголем приводит к необратимым изменениям в клетках печени, что может привести к циррозу. Запущенные случаи могут сопровождаться регулярными кровотечениями из вен пищевода и прямой кишки. Иногда кровотечения настолько сильные, что пациент погибает, не успев доехать до больницы.

Алкоголь изменяет свойства желудочного сока и может привести к язвам. Горячительные напитки, в особенности пиво, оказывают негативное влияние на работу почек. Кожа теряет эластичность, снижается способность клеток эпидермиса к регенерации, возникают сухость и шелушение.

«Я призываю всех внимательно относиться к своему рациону питания, не переедать и отказаться от злоупотребления алкогольных напитков любого вида. Это поможет сохранить здоровье», — подытожил Артем Косов.