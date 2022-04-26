Психолог объяснил, что употребление спиртного раз в неделю может привести к зависимости

Клинический психолог Марат Сараев предупредил, что к алкогольной зависимости может привести систематическое употребление спиртных напитков даже раз в неделю. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Если раз в неделю человек выпивает по пятницам, и это длится уже год, есть последствия соответствующие: возникает желание похмелиться, отсутствует рвотный рефлекс, провалы в памяти», — заметил специалист.

Он обратил внимание на то, что алкоголизм переступил все социальные барьеры и существует во всех слоях общества.

«В дальнейшем алкоголики страдают от нарушения функций внутренних органов, все начинается с головного мозга, ЦНС», — цитирует Сараева «Политика Сегодня».

Он напомнил, что алкоголь является психоактивным токсическим веществом, и если человек систематически употребляет его, то возникнут нарушения в кровообращении и в тканях головного мозга.

«Все начинается с мелких проблем: забывчивость, раздражительность, изменения в поведении и во внешнем виде. Человек связывает эти изменения с какими-то внешними факторами: стареет, погода плохая, я болею и так далее», — добавил психолог.