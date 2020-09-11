Россияне стали чаще покупать алкоголь

В России с января по май текущего года в розничных магазинах было продано 85,3 миллиона декалитров алкоголя (без пива, напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре и медовухи). В прошлом году этот показатель составлял 83,2 миллиона, а еще годом ранее — 81,7 миллиона.

Отмечается, что на статистику нынешнего года повлияла самоизоляция, введенная из-за пандемии коронавирсной инфекции. Алексей Казанцев, психиатр и нарколог, рассказал, что россияне испытывали чувство тревоги и стресса, поэтому пытались заглушить их алкоголем.

«Несмотря на то, что вино считается сравнительно некрепким и полезным напитком, зависимость от него тоже бывает. Обычно с ней сталкиваются топ-менеджеры и учредители различных компаний. Все дело в том, что они имеют возможность пить элитное и натуральное вино. Некоторые из них считают, что такой напиток не приносит вреда организму, а также не приводит к алкоголизму. По этой причине некоторые потребляют вино в больших количествах — порой по несколько литров в день. Однако частое употребление вина на протяжении длительного времени может приводить не только к зависимости, но и к циррозу печени», — пояснил специалист.

Ирина Корчагина, психолог, считает, что употребление алкоголя в России связано с тем, что у россиян нет финансовой грамотности, в кризис у них отсутствует «подушка безопасности». Из-за этого у людей может включиться идея «жить одним днем».