Алкоголизм: как побороть тягу к алкоголю, способы и работающие советы | 360°

Общество 23 октября 2022, 09:00 Алкоголизм — не привычка. Способы справиться с ним оказались неочевидными Психолог Минаков: алкозапрет не избавит от проблем, нужно учиться эмоционально справляться Pxhere

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Во время доклада губернатора Магаданской области президент Владимир Путин сообщил, что его настораживает высокий уровень употребления алкоголя в регионе. Российский лидер отметил, что бороться с зависимостями нужно не запретами, а предложениями по саморазвитию, сообщило РИА «Новости».

«Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет», — отметил Путин.

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Он подчеркнул, что это мировая практика «и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты». Президент добавил, что проблема вполне решаемая.

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Общественный деятель, психолог, координатор национального антинаркотического союза Михаил Минаков заверил, что алкозависимость можно искоренить. По его словам, в данном случае запрет продажи спиртного не избавит от проблемы, а только вызовет другие социальные пороки.

Поможет пропаганда здорового образа жизни

Специалист напомнил, что вчера во время разговора Путина с губернатором Магаданской области и ранее был один посыл — проблема с распитием алкоголя в стране существует. Однако президент считает, что не стоит вводить «сухой закон», а нужно бороться с этим другими мерами, с чем Минаков полностью согласен.

«Проблема с алкоголем действительно существует. Путин видит одно из решений проблемы — не запрет алкоголя и других подобных мер, а пропаганда здорового образа жизни. Я целиком и полностью разделяю позицию нашего президента, потому что-либо он сам, либо люди, которые консультируют его, достаточно объективно владеют информацией о том, почему люди становятся заложниками данной ситуации и начинают употреблять алкоголь», — высказался психолог.

Он отметил, что стоит активно развивать социальную сферу в стране. Минаков считает, что населению стоит прививать любовь и желание в саморазвитию.

«Когда мы работаем с аудиторией, самый простой тест. Допустим, когда вы едете на Новый год к кому-то или на день рождения, достаточно ли легко отказаться от выпивки? Легко ли остаться трезвым? [Если нет] это звоночек определенный. То есть сначала существует такая социальная стадия норм, социальная привязанность, а дальше все это в фармакологию выливается, в такие проблемы. Но лучше всего, как вчера президент сказал, развивать социальную сферу. [Нужно] чтобы люди занимались саморазвитием», — сказал эксперт.

Люди должны научиться справляться с эмоциями

Минаков пояснил, что людей нужно научить справляться со своими эмоциями. По его мнению, это поможет избежать зависимости и других последствий.

«Это очень важный момент. Например, если человека научить экологичным образом проживать трудные ситуации. Здесь очень важно момент — человек не умеет справляться с трудными жизненными ситуациями, и если он научится это делать, то спрос на употребление психоактивных веществ, я сейчас не только про алкоголь говорю, но и про наркотики, будет снижаться. Если, например, человек развелся с женой, он будет понимать, а зачем ему идти пить, когда он знает, как экологично прожить эти чувства и эмоции, не вредя своему здоровью» — подчеркнул психолог.

Он рассказал, что в процессе работы по профилактике употребления алкоголя с трудовыми взрослыми коллективами, специалисты дают понять о реальности проблемы. Вторым шагом они проверяют развитие эмоционального интеллекта.

«Когда человек умеет справляться со своими эмоциями экологично, то ему не нужны психоактивные вещества. И, к сожалению, эта информация сейчас не актуальна. То есть сейчас мало кто знает, откуда вообще появляется алкоголь. Все-таки люди думают, что алкоголики и наркоманы становятся такими, потому что есть психоактивные вещества, но никто не говорит, что спрос рождает предложение. Если мы запретим алкоголь, люди, не умея справляться с жизненными ситуациями, будут [прибегать] к суицидам, будут маниакальные [наклонности] и другие социальные опасности. Человеку важно научиться справляться с тем, что происходит у него внутри, в душе, если хотите», — поделился опытом специалист.

Алкоголизм — не привычка, это зависимость

Он уверен, что алкоголизм не является привычкой. По его словам, это синдром химической зависимости, а в международной классификации болезней он записан как заболевание.

«Привычку можно поменять, а зависимость на всю жизнь, то есть от этого человек уже никогда не избавится. Она может попасть в ремиссию, то есть прожить жизнь, не употребляя. Но чтобы прожить такую жизнь, не употребляя, если человек в запое, надо, чтобы. Врач-нарколог вывел его из этого запоя, условно говоря, а дальше психотерапия — либо реабилитационный центр, либо амбулаторная психотерапия, либо группы анонимных алкоголиков. То есть дальше психология и может какие-нибудь антидепрессанты сопутствующие. Помочь могут только специалисты. Наркология не лечит, она продлевает жизнь», — добавил психолог.

Если человек будет соблюдать все рекомендации, которые будут даны наркологом и будет дальше работать с психотерапевтом, то сможет довольно качественно прожить свою жизнь, имея такой диагноз, заключил Минаков.