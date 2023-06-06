Эксклюзив 06 июня 2023, 10:25 Всему виной жадность. Нарколог — о причинах массовых отравлений алкоголем в России Врач-нарколог Шуров объяснил массовые отравления алкоголем жадностью бутлегеров

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Производители контрафактного алкоголя в погоне за прибылью выбрали некачественный спирт, потеряли контроль над ситуацией и пустили в продажу партию с высоким содержанием метанола. Врач-нарколог Василий Шуров объяснил «360», почему в России произошли массовые отравления спиртным и что делать для спасения пострадавших.

Опасный и незаметный

«Метанол по цвету, вкусу и запаху неотличим от этанола, поэтому обычный человек никак не может защититься. Если 10 миллилитров вызовут слепоту, то 50-80 миллилитров — смерть», — предупредил доктор.

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Первым симптомом отравления станет нарушение зрения. Человек заметит двоение в глазах, мушки, потемнение картинки. После этого, по словам Василия Шурова, произойдут полная потеря зрения, угнетение сознания и смерть.

«Любые тяжелые токсические симптомы даже от небольших дозировок выпитого требуют вызова бригады скорой помощи и того, чтобы человека лечили к токсико-реанимации — тогда появится хоть какой-то шанс», — сказал он.

Жадность производителей

Василий Шуров заявил, что массовые отравления метанолом всегда случались из-за распития контрафактной алкогольной продукции.

«Бутлегеры вставали перед выбором — зерновой качественный спирт, но дорогой, либо технический гидролизный, допустим, из древесины, но гораздо более дешевый, позволяющий получать большую прибыль», — объяснил специалист.

В нелегальный алкоголь, по словам нарколога, часто добавляли именно технический спирт. Причем поставщики брали пробу, и он казался нормальным. Потом, по мере расширения подпольного производства, закупки больших объемов они теряли контроль над ситуацией, и в продажу поступала партия с высоким содержанием метанола. Так произошло в Иркутской и Оренбургской областях, где десятки людей погибли, пострадали и стали инвалидами.

Массовые отравления

«Незаконный бутлегер, жадно использующий технический спирт, и граждане — тоже небогатые с низким социальным уровнем, покупающие такой продукт, употребляющие его в больших количествах. Когда два фактора сошлись, мы увидели этот печальный результат», — сказал нарколог.

Осенью 2022 года в Оренбургской области суррогатным алкоголем отравились шесть человек, четверо из них погибли. За год до этого зарегистрировали 26 смертельных случаев. В июне 2023 года произошло массовое отравление сидром в Ульяновской, Самарской областях и Удмуртии, количество пострадавших превысило 50 человек. Минздрав Нижегородской области рассказал о борьбе за жизнь нескольких любителей спиртного — они отравились этиленгликолем.