Четыре человека погибли от отравления суррогатным алкоголем под Оренбургом | 360°

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Четыре человека погибли от отравления суррогатным алкоголем под Оренбургом

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Шесть человек отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Четверо погибли, двоих госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

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Следствие установило, что «спиртосодержащую жидкость» купил один из жителей села Дмитриевка Александровского района. На пятилитровой пластиковой таре были маркировка и этикетка питьевой воды. Сельчанин решил распить спиртное вместе с пятью знакомыми вечером 5 сентября. В результате все шестеро получили острое алкогольное отравление. На следующий день четверо из них умерли. Состояние двух пострадавших стабильное, их уже допрашивают следователи.

СУ СК по Оренбургской области

СУ СК по Оренбургской области

Силовики возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц».

Сотрудники следственного управления вместе с криминалистами и оперативниками устанавливают обстоятельства трагедии. Правоохранители изъяли образцы жидкости, которую пила компания, назначили экспертизы. Устанавливаются место производства и обстоятельства покупки суррогатного алкоголя.

В прошлом году в том же регионе алкоголем насмерть отравились 26 человек. В бутылках с суррогатом нашли метанол.

Отравление суррогатным алкоголем под Оренбургом

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