Происшествия 06 июня 2023, 07:52 Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области достигло 51 Минздрав Ульяновской области: число случаев отравления сидром выросло до 51 РИА «Новости»

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Число случаев отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 51. Из них 16 человек умерли. Об этом сообщила ТАСС и. о. министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева.

«Общее число пострадавших — 51 человек, из них 16 человек умерло», — сказала она.

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Вечером в понедельник стало известно, что число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 40. Губернатор региона Алексей Русских охарактеризовал ситуацию как довольно сложную.

Среди пострадавших — жители Димитровграда, Ульяновска и Новой Малыклы, в том числе — несовершеннолетние. Правоохранители выясняют, каким образом в алкогольных напитках оказался метанол.

Массовое отравление сидром произошло не только в Ульяновской, но и Самарской области, а также в Удмуртии. Следствие установило, что пострадавшие пили слабоалкогольные напитки «Мистер Сидр».