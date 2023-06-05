Происшествия 05 июня 2023, 21:29 Первые случаи отравления суррогатным алкоголем зафиксировали в Нижегородской области Власти Нижегородской области сообщили о первых случаях отравления суррогатным алкоголем РИА «Новости»

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В Нижегородской области зафиксировали первые случаи отравления суррогатным алкоголем, есть погибшие. Об этом глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов сообщил в Telegram-канале.

«Сейчас наши медики борются за жизнь нескольких человек. Они находятся в отделениях реанимации», — написал он.

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Как уточнил Мелик-Гусейнов, по предварительным данным, причиной отравления стал этиленгликоль, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков. Глава Минздрава обратился к жителям Нижегородской области с просьбой воздержаться от приема любых спиртных напитков неизвестного происхождения.

Ранее губернатор Алексей Русских заявил, что число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 40 человек. По его словам, погибли 16 человек.

Следственный комитет задержал индивидуального предпринимателя из Самарской области по делу о смертельных отравлениях сидром. По данным ведомства, девять человек умерли после отравления напитком, который купили в розничных магазинах «Территория пива» и «Биррхаус» в Димитровграде.