Стало известно, что находилось в алкоголе, отравившем насмерть 26 человек в Оренбуржье

Полицейские в Оренбургской области изъяли две тысячи бутылок с суррогатным алкоголем для проверки. В ряде был обнаружен метанол. Информация об этом появилась на сайте «МВД Медиа».

«Поступило около двух тысяч единиц изъятых объектов. Для их анализа задействованы наиболее опытные специалисты, откомандированные из областного центра. В ряде объектов обнаружен метанол. Исследования продолжаются», — сказано в сообщении.

Чтобы предотвратить распространение суррогатного алкоголя, с мест происшествий, на складах и в магазинах региона была изъята спиртосодержащая продукция. Это стеклянные и пластиковые бутылки, пустая тара и другие объекты, которые могут пригодиться для исследований.

Также проводится экспертиза изъятых веществ, изделий, жидкостей, следов рук и механизмов, оставленных в ходе производственного процесса этого алкоголя.

По последним данным, в Оренбургской области от суррогатного алкоголя пострадали 54 человека. Из них скончались 26. Массовое отравление произошло в ночь на 7 октября