Бастрыкин поручил проверить случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России

За последний месяц в России произошло сразу два случая массового отравления жителей суррогатным алкоголем. Оба раза покупка «паленых» напитков привела к десяткам жертв. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать эти случаи.

«Бастрыкин поручил ГСУ СК России проанализировать все случаи отравления алкогольным суррогатом, выявить причины таких происшествий, а также предложить меры, направленные на профилактику этих ЧП», — сообщили на сайте СК РФ.

Один из таких случаев произошел в начале октября в Оренбургской области. Примечательно, что люди при этом закупались в нескольких торговых точках и разными видами алкогольной продукции. Предположительно, суррогат мог массово производиться в Орске и оттуда распространяться по всему региону. Жертвами отравления стали 35 человек, пострадавших больше 60.

В Свердловской области метанолом в алкогольных напитках смертельно отравились 24 человека. Возбуждено уголовное дело против нескольких человек. По версии следствия, с 7 по 14 октября в Чкаловском районе Екатеринбурга они продавали людям метиловый спирт.