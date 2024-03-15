Выборы 15 марта 2024, 16:28 «След из-за рубежа». Памфилова — об объяснениях задержанных за порчу урн Памфилова: объяснения задержанных за порчу урн указывают на след из-за рубежа РИА «Новости»

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Объяснения, которые предоставили люди, задержанные за порчу избирательных урн, свидетельствуют о том, что в таких преступлениях есть след из-за рубежа. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«И это не обычное хулиганство, а с элементами терроризма», — подчеркнула она.

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Информация о попытках портить избирательные урны в первый день голосования на выборах президента поступала в ЦИК из нескольких регионов.

Среди них — Ростов и Карачаево-Черкесия, Москва и Московская область (ЧП произошло на участке в Лыткарине, подозреваемого задержали). В Симферополе также сообщили о попытке женщины залить зеленку в урну.

В Белгородской области отметили попытки дезинформировать жителей фейками. Была зафиксирована провокация в Санкт-Петербурге, где девушка решила бросить «коктейль Молотова» в вывеску одного из избирательных участков.

Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что люди, которые идут на такие преступления, скорее всего, получают за это денежное вознаграждение. Всем им стоит помнить об уголовной ответственности за подобные действия. Речь идет о статье 141-й УК РФ, указывала Памфилова.