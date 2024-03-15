Выборы 15 марта 2024, 22:44 Мосгоризбирком рассказал о судьбе испорченных бюллетеней Мосгоризбирком: испорченные бюллетени учтут, если они будут читаемы РИА «Новости»

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Все испорченные на избирательных участках в Москве бюллетени сохранят, если они будут читаемы, их результаты учтут. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Его процитировало РИА «Новости».

«Все бюллетени будут сохранены, вот эти вот люди — они своих целей не добьются. Все опечатано по инструкции, все в сохранности. И в том случае, если будут читаемы отметки в этих бюллетенях, мы их учтем», — сказал он.

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Жителя Подмосковья арестовали днем 15 марта после того, как он пытался испортить бюллетени для голосования на избирательном участке. Мужчина залил в ящик для голосования синюю краску.

Во время допроса россиянина рассказал, что пойти на преступление его заставили неизвестные, используя шантаж. В отношении подозреваемого возбудят уголовное дело.