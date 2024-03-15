Важное 15 марта 2024, 16:04 ЦИК предупредил все комиссии об усилении охраны избирательных урн Памфилова: тот, кто готов уничтожать голоса людей, должен помнить об ответе РИА «Новости»

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Все избирательные комиссии получили распоряжение ЦИК о необходимости усилить охрану ящиков для голосования на фоне случаев попыток провокаций. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Запад не хочет, чтоб урны вскрывали. Они придумывают фейки, но система научилась их моментально разоблачать», — заметила она.

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Также Памфилова сообщила о новом случае попытки порчи ящика с бюллетенями. Это произошло в Воронеже. Там женщина вылила в урну зеленку.

«Мы предупредили все комиссии, чтобы усилили охрану ящиков для голосования. Я напомню, это 141 статья УК РФ. [Она предусматривает] до пяти лет лишения свободы специально для всех подонков, которые готовы уничтожить голоса людей», — подчеркнула глава ЦИК.