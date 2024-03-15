Эксклюзив 15 марта 2024, 17:27 Неудачную попытку поджечь избирательный участок в Петербурге сняли на видео Девушка пыталась метнуть коктейль Молотова в избирательный участок в Петербурге

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге произошла попытка поджога одного из избирательных участков, расположенного в школе на Варшавской улице. Видео момента неудачного метания коктейля Молотова то ли в дверь, то ли в вывеску здания появилось в распоряжении «360».

На кадрах девушка, которая решила устроить эту провокацию, сначала сидела неподалеку от школы, занимаясь подготовкой орудия преступления.

Реклама

Затем она подбежала к зданию и, поднявшись по ступенькам, кинула его в вывеску, но коктейль просто отскочил и упал на землю. Тогда девушка снова схватила бутылку и метнула второй раз. Емкость отлетела и упала с крыльца под окна школы. Началось возгорание.

После этого девушка бросилась с места преступления, но к ней сразу же направился мужчина, ставший очевидцем попытки поджога. Затем ее передали сотрудникам полиции.

О случившемся уже проинформировали ЦИК. Председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Идет проверка.

По данным Shot, избирательный участок пыталась поджечь 22-летняя студентка. Она учится на четвертом курсе одного из городских вузов. В Петербург переехала из Благовещенска. Теперь ее ждет уголовная ответственность.