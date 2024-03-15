Подмосковье 15 марта 2024, 17:25 Женщины на избирательном участке в Лыткарине храбро остановили мужчину при попытке влить краску в ящик для бюллетеней

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Храбрые сотрудницы избирательного участка в Лыткарине задержали мужчину, который пытался вылить жидкость в ящик для голосования. Правоохранители уже занимаются инцидентом, по факту нарушения возбудят уголовное дело.

Как сообщили в Мособлизбиркоме, избиратель Белинский в 13:00 15 марта получил бюллетень на участке №1426, опустил его в ящик для голосования и в прорезь налил синюю краску.

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На увиденное храбро отреагировали сотрудницы, остановив мужчину, даже не зная, чем это могло обернуться. После вызова полиции нарушителя задержали.

Сам Белинский объяснил поступок тем, что ему позвонили неизвестные и сообщили, что на его имя оформлены кредиты в банке. Для списания долгов от мужчины потребовали залить краску в ящик для голосования.

Уголовное дело возбудят по статье 141 УК России — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Ящик опечатали в целях недопущения порчи бюллетеней. Голосование избирателей продолжается в резервном ящике.

«Конечно, инциденты такого рода — это явные формы давления на людей, стремление посеять какие-то негативные эмоции. Судя по тому, что идет координация по телефону, это осознанная провокация. Правоохранительные органы установят, откуда она режиссировалась: из страны или из-за рубежа. И установят меру ответственности», — сказал секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

Он предостерег людей, которые могут попасться на такую же удочку, о серьезной уголовной ответственности.

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