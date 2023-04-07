Спецоперация 07 апреля 2023, 19:28 «Главное — отвлечь внимание». Названы три этапа «контрнаступления» ВСУ Военный эксперт Джерелиевский: атаки ВСУ в рамках контрнаступления будут идти в три этапа Telegram

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Контрнаступление ВСУ анонсируют с самого нового года. Недавно его «скорое начало» подтвердили в США. Однако, несмотря на огромное количество западной техники и оружия, помощи спутников НАТО, цель Украины вовсе не победить или хотя бы утвердиться на новых позициях. Все шоу задумано для того, чтобы усугубить конфликт и перечеркнуть любые переговоры России и Европы.

Слухи о скором наступлении ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины состоится в ближайшие недели. Вашингтон намерен поддержать действия ВСУ.

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«Во-первых, нужно сделать все возможное, чтобы помочь Украине отвоевать территории, включая проведение контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели. Но вторая цель — помочь Украине построить свои среднесрочные и долгосрочные возможности», — сказал он.

С аналогичным прогнозом выступила постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит.

Сайт ВСУ

Ранее в соцсетях обнаружили фотографии секретных документов об украинской армии, графиках поставок оружия от США и НАТО, численности войск и батальонов. Теперь американское Министерство обороны расследует утечку.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал попавшие в Сеть документы блефом и заявил, что они не имеют никакого отношения к реальным планам. Чиновник утверждает, что контрнаступление украинской армии начнется «очень скоро».

Украине не нужна победа

У ВСУ сейчас не очень много сил для того масштабного наступления, которое так рекламируют Киев и его западные союзники, заявил в разговоре с «360» военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Сама идея этого наступления не предполагает достижение каких-то радикальных военных результатов. Даже если предположить, что ВСУ удастся пробиться к Мелитополю или еще южнее, это не приведет к капитуляции России», — подчеркнул он.

Но самое главное, что у украинских боевиков не будет никаких сил для развития «успеха».

Задачи у этого контрнаступления другие: разрушить любую возможность нормализации отношений Европы и России. Усугубить сам по себе конфликт. Вероятно, это прямая корреляция с намерением Польши провести аннексию пяти западных областей Украины. Борис Джерелиевский

Джерелиевский уточнил, что после того, как ВСУ потерпят поражение в пресловутом контрнаступлении, украинские западные области отойдут полякам. Собственно говоря, именно для этого президент Владимир Зеленский ездил недавно в Польшу.

Три волны наступления

Военный эксперт предположил, что атаки ВСУ будут идти в три этапа. Первый уже, вероятно, не состоится: он предполагал удар в направлении Артемовска, однако город практически отбили российские войска, за пару недель они подавят там все очаги сопротивления.

Далее, думаю, последуют отвлекающие удары по российским областям: Курской, Новгородской и Брянской с широким применением различных беспилотников. У ВСУ есть определенные запасы БПЛА, в том числе старые самолеты, которые они переделали под дроны-камикадзе. Борис Джерелиевский

Никакого масштабного наступления в том направлении не будет, цели занять территории нет, заверил Джерелиевский. Главное — отвлечь внимание, вызвать панику, страх. А примерно в начале лета последует наступление украинских войск на юг.

«ВСУ постараются наступать по достаточно широкому фронту от Васильевки Запорожской области до Марьинки ДНР. Именно там будут задействованы все те силы, которые получены от Запада, а также подготовленные подразделения», — пояснил военный эксперт.

По его словам, будет три наступательные волны. Первой, с минимальной поддержкой, бросят пехоту — не слишком хорошо подготовленных мобилизованных украинцев.

«Если им удастся хоть где-то нащупать слабое место, туда направят БТРы и другую легкую западную бронетехнику. По мере того как им удастся расширить или закрепить этот прорыв, туда пойдут уже танки Leopard и подготовленная в странах НАТО пехота», — уточнил Джерелиевский.

Спутники против радаров

Благодаря американским спутникам у Украины хорошие возможности в плане разведки. Военный эксперт подтвердил, что Россия в этом немного уступает Западу.

«У нас возможности есть, спутники — тоже, но отечественная спутниковая группировка меньше, чем у НАТО. Это если говорить о военных, а ведь есть еще псевдогражданские вроде Skylink и так далее», — напомнил Джерелиевский.

Но Россия компенсирует возможности слежения за противником с помощью спутников достаточно неплохой агентурной разведкой. Также в российской армии довольно мощная радиоразведка, подытожил собеседник «360».