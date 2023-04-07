Мир 07 апреля 2023, 10:06 Блинкен назвал сроки украинского контрнаступления Госсекретарь США Блинкен: контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели Flickr

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Контрнаступление Украины ожидается уже в ближайшие недели. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, Штаты поддержат действия ВСУ. Блинкен при этом добавил, что Украина сама должна решить, будет ли она пытаться возвратить Крым.

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«Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной, но он должен прислушиваться к воле украинцев», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее с прогнозом о том, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели, выступила постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит. Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников говорил, что операция планируется в апреле или мае. Он уточнил, что все будет зависеть от погодных условий. Украинское командование не оставляет и планов наступать на Крымский полуостров.