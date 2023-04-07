Общество 07 апреля 2023, 15:16 Офис Зеленского назвал блефом слитые секретные планы НАТО по контрнаступлению ВСУ Офис Зеленского: слитые в Сеть планы США и НАТО по контрнаступлению ВСУ являются блефом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Слитые в открытый доступ секретные планы Соединенных Штатов и Североатлантического альянса по контрнаступлению украинской армии являются блефом. Так утечку информации в Сеть объяснил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Это блеф, пыль в глаза», — написал он.

Реклама

Подоляк добавил, что к реальным планам Украины эти данные не имеют никакого отношения. При этом он предположил, что контрнаступление начнется «очень скоро».

Документы, о которых идет речь, распространялись в Telegram-каналах. В материалах описывалось состояние украинской армии и планы по усилению ВСУ с помощью США и НАТО. Утечку этих данных в Сеть сейчас расследует Министерство обороны США.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что план приазовского наступления украинских войск разработали военные Соединенных Штатов и Великобритании. По его словам, главная цель ВСУ — разрезать сухопутный коридор и снабжение российской группировки. Для этого противник постарается прорваться к Азовскому морю.