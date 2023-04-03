Мир 03 апреля 2023, 23:38 США предрекли контрнаступление Украины в ближайшие недели Постпред при НАТО Смит: США ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели РИА «Новости»

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Соединенные Штаты Америки ожидают весеннее контрнаступления Вооруженных сил Украины в ближайшие недели. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит в преддверии заседания глав МИД стран альянса. Ее процитировал ТАСС.

«Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели», — заявила Смит.

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Заседание глав внешнеполитических ведомств стран НАТО пройдет в Брюсселе 4–5 апреля.

Украинский министр обороны Алексей Резников ранее заявлял, что ВСУ планируют перейти в контрнаступление в апреле–мае. Атака зависит от погодных условий, в вязкой почве украинцы могут использовать только гусеничную технику, танки Leopard смогут выйти на поле боя только в апреле–мае.

Не оставляет украинское командование и планов «захватить» Крым. Глава региона Сергей Аксенов в ответ на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о наступлении на полуостров пообещал его «встретить и похоронить», сообщил RT. А западные страны пригрозили прекратить поддержку Украины в случае отсутствия прогресса на линии фронта. Украине придется провести целую серию полномасштабных контрнаступлений, чтобы обеспечить дальнейшую помощь союзников.