Мир 06 апреля 2023, 17:06 Европейская Маньчжурия. О чем Зеленский проговорился в Варшаве Политолог Мезюхо заявил, что Запад будет побуждать Украину начать переговоры с Россией Telegram

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Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Варшаве, пообещал стереть любые границы между поляками и украинцами. Похоже, Польша сможет исполнить свою давнюю мечту и аннексировать западные украинские земли. То, что останется, станет новой европейской Маньчжурией — марионеточным карликовым государством.

Зеленские обещал стереть границы

Владимир Зеленский 5 апреля посетил с официальным визитом Польшу. Главной темой поездки стало обсуждение очередной военной помощи. Также была запланирована встреча с украинскими беженцами и польскими гражданами.

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Во время своего обращения президент Украины заявил, что в будущем между Польшей и и его страной «не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических». Для этого нужно «еще немного пройти бок о бок и победить».

Президент Польши Анджей Дуда наградил Зеленского орденом Белого Орла — высшей государственной наградой.

Переговоры или «молдавский вариант»

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что время покажет смысл слов президента Украины о разрушении границ его страны с Польшей. Не исключено, что речь идет о слиянии двух стран и отказе от украинского языка по примеру Молдавии.

«Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей и, например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык, то мы такие прецеденты видели по соседству от Украины», — напомнил Песков.

Бывший командующий польскими Сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак предположил, что визит Зеленского в соседнюю страну будет далеко не последним. По мнению отставного военного, он готовит почву для переговоров с Москвой.

Генерал уверен, что несмотря на военную помощь союзников, Зеленскому нужна именно политическая поддержка. Он старается создать вокруг себя такую атмосферу, ведь конец конфликта не за горами.

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Зеленский проговорился

Глава киевского режима до конца не осознает, что его бездумные речи зачастую можно расценить как откровенно сдачу суверенитета страны, заявил «360» председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо.

«Что значит „не будет границ“? Что значит „отсутствие всяческих преград“? Граница это один из признаков существования государства. Похоже, Зеленский в своем запойном пиаре проговорился: он действительно сдает национальные интересы Украины, в том числе польскому государству», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, Польша намерена зарабатывать на конфликте и уже это делает: у Анджея Дуды масштабные планы по обогащению своей республики от сложившейся геополитической ситуации на Украине.

Не исключаю, что поляки уже обращались к США для получения разрешения на аннексию западных украинских территорий. Не исключено, что они получили такое соизволение в случае каких-то масштабных событий на поле боя, которые могут развернуться уже сейчас. Иван Мезюхо

Зеленский — лишь кукла в более мощных политических руках, добавил Мезюхо. Сам по себе он ничего не решает, задача — произносить речи. И президент Украиын каждый день послушно выступает в режиме единого телемарафона.

Поляки помнят о Бандере

Мезюхо подчеркнул, что поляки не забыли о зверствах бандеровцев. Украинцы в Польше нередко слышат в свой адрес претензии за прославление имен Степана Бандеры, Романа Шухевича и других коллаборантов времен Великой Отечественной войны.

«Президент Дуда просто не поднимает эту тему публично. А вот премьер-министр Матеуш Моравецкий в свое время отчитывал Украину за бандеризацию. Поляки ничего не забыли», — заверил политолог.

Однако сегодня польская национальная политическая элита так ненавидит Россию, что готова кооперироваться даже с бандеровцами, лишь бы навредить россиянам, добавил собеседник «360».

Марионеточное будущее Украины

Политолог усомнился, что визит Зеленского в Польшу мог быть связан с подготовкой к переговорам с Россией. Но можно однозначно говорить, что после провала украинского контрнаступления Запад будет побуждать Киев начать мирный диалог.

Противостояние на переговорном треке еще предстоит. Но все равно будущее будет решаться на поле боя. Когда контрнаступление ВСУ провалится, возможна реализация плана по аннексии Польшей Западной Украины. Иван Мезюхо

Тогда, предположил Мезюхо, появится новая Украина по примеру Маньчжурии. Ее во время Второй мировой войны создали в Китае японцы. Марионеточное государство заявлялось как независимое, но по факту не имело никакого суверенитета.