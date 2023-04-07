Мир 07 апреля 2023, 04:34 Секретные документы Пентагона о конфликте на Украине утекли в Сеть NYT: Пентагон начал расследование утечки в Сеть секретных данных по Украине Pxhere

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Министерство обороны Соединенных Штатов расследует утечку в социальные сети секретных документов. В материалах описывается состояние украинской армии и планы по усилению ВСУ с помощью США и НАТО. Об этом написала газета The New York Times.

Материал, о котором идет речь, датируется началом марта. По данным газеты, документ якобы распространялся в российских Telegram-каналах. Однако никаких конкретных публикаций в социальных сетях не приводится.

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«Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и наш департамент изучает этот вопрос», — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Власти США усердно работали над тем, чтобы удалить эти файлы из интернета, однако к вечеру 6 апреля результата так и не было.

Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что Соединенные Штаты выделят киевскому режиму новый пакет военной помощи на 2,6 миллиарда долларов, он будет состоять из двух частей. Первая половина поставки предусмотрена особыми полномочиями президента Соединенных Штатов Джо Байдена, вторая — предполагает заключение контрактов Минобороны Вашингтона с украинскими производителями.